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Путин счел древний город Херсонес сакральным местом для России

Путин заявил, что хочет снова посетить парк «Херсонес Таврический» в Севастополе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует еще не раз посетить парк «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства назвал это место сакральным и очень важным для России.

«Это один из важнейших истоков нашей духовности», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что князь Владимир со своей дружиной крестился в Херсонесе перед тем, как начать объединять славянские племена. Президент обратил внимание, что именно с этого момента началось строительство «единого централизованного российского государства». Он подчеркнул, что в Херсонесе сплелись сразу несколько начал и традиций: духовные, государственные, исторические и культурные.

«Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре», — резюмировал Путин.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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