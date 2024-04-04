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Психолог объяснила, почему не стоит лишать ребенка гаджетов

Психолог Дугенцова: без гаджетов ребенок станет изгоем

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Depositphotos

Не стоит переживать из-за пристрастия ребенка к гаджетам, поскольку современные дети растут не так, как когда-то росли их родители. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей высказала детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, несмотря на определенное негативное влияние, которое онлайн-контент оказывает на молодое поколение, смартфоны и планшеты все же имеют свои плюсы.

«Если ребенок сидит в гаджетах, активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels и так далее — это не будет выделять его на фоне других ребят. Если вдруг ребенок в подобных вещах сидеть не будет, тогда он, к сожалению, станет белой вороной, будет чувствовать себя изгоем. На психику ребенка это явно не будет влиять позитивно», — отметила Дугенцова.

Она добавила, что те инновации, которые существуют сегодня — это норма. Нужно помнить, что дети используют гаджеты точно также, как мы в свое время использовали компьютеры, за которые нас ругали родители, заключила специалист.

До этого Дугенцова отмечала, что групповые компьютерные игры, в том числе «стрелялки», могут оказать позитивное влияние на ребенка — в частности, повысить его социализацию. Она подчеркнула, что шутеры не влияют на поведение детей в реальной жизни и не сподвигают на совершение тяжких преступлений. На это, по ее словам, указывают совершенно другие поведенческие маркеры.

Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал о ругани с детьми из-за гаджетов.

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