На Украине задержали пастора церкви по подозрению в педофилии

Украинские полицейские задержали в Киевской области пастора, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Задержан пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников «Ковчег» в городе Кагарлык Александр Невинница», — сообщил журналистам источник.

По его словам, было установлено, что религиозный деятель за деньги вступал в интимную связь с 15-летней местной жительницей, которая была прихожанкой его церкви.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Пастору грозит до восьми лет лишения свободы.

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