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В Crocus Group заявили о соответствии стандартам строительства «Крокуса»

Crocus Group: «Крокус» строился в соответствии со стандартами качества

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Материалы, использованные при строительстве красногорского комплекса «Крокус Сити Холл», соответствуют стандартам качества. Об этом заявили в пресс-службе Crocus Group, сообщает ТАСС.

«Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», – сообщили в организации. Там отметили, что компания активно сотрудничает с органами правопорядка.

Отмечается, что всеми вопросами об огнеустойчивости «Крокус Сити Холла» занимается Следственный комитет РФ. В настоящее время проводится пожарная экспертиза.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в зал, где должен был начаться концерт группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. В результате пострадали более 300 человек.

После теракта правоохранители поймали четверых граждан Таджикистана. Помимо них, в рамках дела также задержали несколько граждан республики.

Ранее Макрон заявил, что владеет информацией об организации теракта в «Крокус Сити».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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