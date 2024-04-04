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Путин анонсировал открытие в Новороссии новых молодежных центров

Путин заявил, что в Новороссии вскоре откроются новые молодежные центры

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Новые молодежные центры в ближайшее время откроются в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер напомнил, что только за последние годы в четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности порядка 150 тыс. молодых людей из разных регионов России.

«Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроется еще два — в Запорожской и Херсонской областях», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что центры объединяют «лучшие практики, наработки, инициативы». По словам президента, все новые центры по итогам конкурсного отбора приобретут свою тематическую специализацию, в них каждый сможет выбрать именно то, что представляет для него интерес и особую важность.

Накануне стало известно, что Путин примет участие в открытии новых молодежных центров в различных субъектах.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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