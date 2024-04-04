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Задержанного в Омске подозреваемого в теракте будут судить в Москве

РИА Новости: подозреваемого в теракте в «Крокусе» из Омска доставят в Москву

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Maxim Shemetov/Reuters

Задержанного в Омске выходца из Центральной Азии, подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле», доставят в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в Москве суд изберет меру пресечения подозреваемому.

4 апреля сотрудники российских спецслужб задержали еще троих человек, причастных к нападению на «Крокус». Оперативные мероприятия прошли в трех городах страны — Москве, Омске и Екатеринбурге.

Специалистам удалось установить, что двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств. Речь идет об оборудовании, которое использовалось во время нападения на концертный зал.

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«Газета.Ru»

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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