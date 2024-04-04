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Бизнесмен обманом лишил квартиры петербурженку, страдающую психическим расстройством

Петербуржец отобрал жилье у безработной женщины с расстройством психики

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Pexels

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против 66-летнего гендиректора местной фирмы, который обманом завладел чужим жильем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В прошлом году от мошенничества пострадала 45-летняя безработная петербурженка, имеющая психическое расстройство. В результате аферы она осталась без крыши над головой, оформив доверенность на свою квартиру, стоимость которой составляла почти 8 млн рублей, на имя бизнесмена.

Тот предложил жертве сдать или продать жилье, чтобы защититься от мошенников. Он пообещал заключить сделку и отдать полученные деньги женщине, которая доверилась злоумышленнику и предоставила ему право распоряжаться ее имуществом.

«В результате бизнесмен продал квартиру, а деньги оставил себе, распорядившись ими по собственному усмотрению», – отметил источник.

К настоящему времени аферист уже задержан, за мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее юрист раскрыла покупателям квартир главные признаки возможного обмана.

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