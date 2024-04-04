В Подмосковье обновят аппараты УЗИ

В больницы и медицинские учреждения Московской области закупят новое оборудование для выявления и лечения онкологии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что в медучреждения поступят аппараты УЗИ, электрохирургическое, лабораторное и другое оборудование.

«В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний», — отметил он.

Сапанюк добавил, что в регионе выявление онкологических заболеваний на ранней стадии выросло на 2,5%.

Медицинское оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.