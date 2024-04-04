В Харькове обесточили ядерную подкритическую установку

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.

По информации ведомства, цель объекта — научные и прикладные исследования в области ядерной физики, биологии, химии и медицины.

«Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу», — уточнили в сообщении.

В госинспекции отметили, что после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения — подключились дизель-генераторы. В ведомстве обратили внимание, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Накануне стало известно, что в двух регионах Украины повреждено оборудование энергообъектов. Речь шла о Харьковской и Днепропетровской областях.

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