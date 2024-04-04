Назван продукт, повышающий потенцию у мужчин

Березовый сок содержит множество витаминов, минералов и других полезных микроэлементов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, этот напиток повышает потенцию у мужчин.

«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников», — отметил Кутушов.

Он добавил, что березовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом, положительно влияет на работу кишечника и очищает печень. Также, по его словам, напиток полезен для беременных женщин и для страдающих повышенным уровнем холестерина.

До этого эксперты рассказали, когда и как нужно собирать березовый сок. Самое подходящее время — март или апрель, когда деревья выходят из зимнего сна и у них набухают почки. Однако за сбор природного нектара в Москве можно получить штраф от 3,5 до 4 тыс. рублей, так как это приравнивается к повреждению зеленых насаждений, предупреждают специалисты.

Диаметр ствола березы должен составлять от 25 до 30 см на уровне груди взрослого человека. Поврежденные, а также слишком молодые березы трогать нельзя. Со ствола нужно снять верхний слой коры на участке 2х2 см, затем сделать отверстие не более 1,5 см на расстоянии от земли от 20 до 50 см. Ни в коем случае нельзя использовать для этого топор.

Нельзя делать более одного отверстия. В него нужно вставить трубочку, направив ее в банку или бутылку. С одной березы можно брать не более 1-2 литров сока.

После сбора нектара нужно заклеить отверстие в стволе воском или садовым варом. В противном случае дерево может не выжить.

Ранее сообщалось, что Россия может нарастить выпуск березового сока в три раза.