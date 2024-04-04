В Сочи мужчина попытался вытащить женщину из кабинки канатной дороги

В Сочи женщину выволокли из кабинки канатной дороги. Об этом сообщает «Сочи 1».

Инцидент произошел на канатной дороге «Олимпия» комплекса «Роза Хутор». На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина хватает сидевшую в кабинке посетительницу за ногу и пытается вытащить. Вокруг есть люди, но никто из них в конфликт не вмешивается. Предположительно, агрессия в адрес гостьи была связана с тем, что ее ски-пасс оказался фальшивым.

По словам самой женщины, она оплатила услугу и хотела просто подняться по канатной дороге. Во время конфликта охрана, как заявила посетительница, бездействовала.

Изначально предполагалось, что вытащить россиянку пытались охранники, но представители курорта опровергли эту информацию.

«Все представители «Роза Хутор» носят фирменную униформу, и имеют четкие инструкции по поведению с гостями в любых ситуациях, в том числе конфликтных», – поделились в организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю, на данный момент правоохранители проводят проверку видео. После произошедшего каких-либо обращений к ним не поступало.

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