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Молодая мать из Башкирии с ножом напала на своего ребенка из-за ссоры с сожителем

В Башкирии будут судить 22-летнюю женщину, изрезавшую своего сына ножом

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Жительница Башкирии пыталась расправиться с полуторагодовалым сыном из-за ревности к сожителю. Об этом сообщается на сайте Белебеевского городского суда.

В октябре прошлого года пьяная 22-летняя женщина осталась одна со своим сыном после того, как ее партнер ушел из дома из-за ссоры на почве ревности. Ребенок плакал, и в какой-то момент молодая мать схватила нож и не менее трех раз ударила его в область живота и не менее двух — в область лица. Нанеся сыну телесные повреждения, она ушла из дома, но попросила случайную прохожую вызвать скорую.

Медики успели оказать помощь пострадавшему с открытой раной живота, сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. Позже он был доставлен санавиацией в Уфу и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас, как сообщается в Telegram-канале «Моя Уфа», мальчик живет с отцом.

Его мать признала свою вину в совершении преступления и находилась во время расследования в СИЗО. Она уже не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вскоре дело о покушении на жизнь несовершеннолетнего рассмотрит суд.

Ранее под суд попала россиянка, которая растила своего сына в квартире без окон и отопления.

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