Появились кадры задержаний новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Появились кадры задержаний трех новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео с работой силовиков опубликовал Telegram-канал Shot.

В четверг Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ сообщал, что сотрудники российских спецслужб задержали еще троих человек, причастных к нападению на «Крокус Сити Холл». Оперативные мероприятия прошли в трех городах страны — Москве, Омске и Екатеринбурге. При этом под стражей оказались трое выходцев из стран Центральной Азии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа появилась в распоряжении «полезная информация об организации и заказчиках теракта в «Крокус Сити Холле».

3 апреля тало известно, что суды Москвы принудительно выдворили как минимум 403 иностранца за последнее время.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в зал, где должен был начаться концерт группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. В результате пострадали более 300 человек.

После теракта правоохранители поймали четверых граждан Таджикистана. Помимо них, в рамках дела также задержали несколько граждан республики.

Ранее в МИД РФ пообещали сделать политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокусе».