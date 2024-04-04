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Суд в Москве арестовал имущество блогера Шабутдинова

Суд наложил арест на имущество блогера Аяза Шабутдинова

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганский районный суд города Москвы постановил наложить арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Судья рассмотрел требование прокуратуры о наложении ареста на имущество обвиняемого и удовлетворил ходатайство. Арест наложен на денежные средства Шабутдинова, хранящиеся на счетах в российских банках, а также на деньги, которые были изъяты у блогера в ходе обыска. Кроме того, аресту подлежит автомобиль бизнес-тренера.

В ноябре 2023 года суд арестовал Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от деятельности блогера составил около четырех миллионов рублей. Бизнес-тренер не признал вину.

Защита просит назначить Шабутдинову домашний арест, но суд утвердил заключение блогера в следственный изолятор на время следствия. В феврале 2024 года судья удовлетворил требование обвинения и продлил задержание под стражей на два месяца — до 16 апреля.

Ранее стало известно, что Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца ареста.

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