Силовики задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»

Сотрудники российских спецслужб задержали еще троих человек, причастных к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении уточняется, что оперативные мероприятия прошли в трех городах страны — Москве, Омске и Екатеринбурге. При этом под стражей оказались трое выходцев из стран Центральной Азии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — уточнили представители ФСБ.

Специалистам удалось установить, что двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств. Речь идет об оборудовании, которое использовалось во время нападения на концертный зал.

Третий мужчина, в свою очередь, вербовал пособников атаки. Более того, по данным спецслужб, он занимался финансированием непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Позже ФСБ опубликовала видеозапись с задержанными мужчинами. Как следует из ролика, двое из них признались, что оказались под стражей за пособничество террористам.

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К текущему моменту в РФ арестовали десять фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», включая четверых исполнителей. Кроме того, 1 апреля в Республике Дагестан задержали еще четырех человек — они оказались связаны с боевиками, напавшими на подмосковный концертный зал.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главную цель заказчиков атаки на «Крокус».