На Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию

На Украине военнообязанных со статусом «ограниченно годен» обязали повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское минобороны.

«Граждане, признанные «ограниченно годными», должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года», – говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законов об изменении правил мобилизации на Украине. Он снизил призывной возраст с 27 до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. При этом в ВСУ потребовали снизить планку возраста мобилизации еще больше. Российские специалисты уверены, что на Зеленского давят западные партнеры из-за огромных потерь ВСУ.

В марте пленный боец рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психиатрической больнице мужчину.