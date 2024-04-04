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На Украине «ограниченно годных» обязали пройти медкомиссию

МО Украины обязало «ограниченно годных» пройти медкомиссию до февраля 2025 года

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

На Украине военнообязанных со статусом «ограниченно годен» обязали повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское минобороны.

«Граждане, признанные «ограниченно годными», должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года», – говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законов об изменении правил мобилизации на Украине. Он снизил призывной возраст с 27 до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. При этом в ВСУ потребовали снизить планку возраста мобилизации еще больше. Российские специалисты уверены, что на Зеленского давят западные партнеры из-за огромных потерь ВСУ.

В марте пленный боец рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психиатрической больнице мужчину.

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