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«Восток ТВ» оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду** среди несовершеннолетних

Суд выписал штраф телеканалу «Восток ТВ» в размере ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд Москвы выписал штраф в размере 1 млн рублей российскому телеканалу «Восток ТВ» за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале, ссылаясь на соответствующее постановление.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — указывается в решении суда.

Согласно информации пресс-службы, на телеканал составили административный протокол за нарушение ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

В конце марта Росфинмониторинг сообщал, что ЛГБТ было внесено в перечень террористических и экстремистских организаций на территории Российской Федерации.

Ранее на Кинопоиск составили протокол об ЛГБТ-пропаганде.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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