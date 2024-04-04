Россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства

В Белорецком районе Башкирии местная жительница несколько раз ударила ножом спящую жену брата из-за земельного участка, который она планировала получить в наследство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Белорецке 12 марта, 54-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе со своим братом и его 45-летней гражданской женой. Родственники заснули, россиянка продолжила выпивать одна, в какой-то момент нетрезвая женщина решила, что невестка претендует на семейный земельный участок, который должен был перейти обвиняемой в наследство.

Злоумышленница схватила нож, подошла к спящей женщине и несколько раз ударила ее лезвием в грудь. На крики раненой прибежал ее сожитель, ему удалось скрутить сестру и отобрать холодное оружие.

Пострадавшую госпитализировали, ее удалось спасти. Жительницу Башкирии передал сотрудникам полиции ее брат, возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее петербурженка поссорилась с возлюбленным и ударила его ножом в спину.