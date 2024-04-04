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Путин объявил период форсированного промышленного развития

Путин: РФ станет производить больше отечественных товаров, лекарств и станков

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Российские предприятия в ближайшие годы начнут производить больше отечественных товаров из-за форсированного развития промышленности. Об этом на съезде Федерации независимых профсоюзов заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России», — сказал российский лидер.

По словам Путина, это означает повышение на рынках доли товаров отечественного производства, включая потребительские, а также медикаменты, станки и транспортные средства. Он подчеркнул, что возможности для этого у страны есть.

В начале этой недели Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

В марте президент в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что у России есть все шансы вытеснить Японию и стать четвертой экономикой мира в ближайшие годы.

Ранее Путин прокомментировал регулярное повышение россиянами своей квалификации.

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