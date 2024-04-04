В США 6 заключенных подали в суд на тюрьму, потому что им запретили наблюдать затмение

В США шестеро заключенных подали в суд на тюрьму, требуя, чтобы им разрешили понаблюдать за грядущим солнечным затмением, пишет Inside Edition.

Как сообщают местные СМИ, жалоба была подана в окружной суд Северного округа штата Нью-Йорк. В ней утверждается, что конституционные права заключенных будут нарушены, если им не позволят наблюдать затмение со двора тюрьмы.

«Солнечное затмение — это редкое природное явление, имеющее большое религиозное значение для многих,» — говорится в иске.

Также заключенные утверждают, что послеобеденные часы являются временем для отдыха на свежем воздухе и что во время последнего солнечного затмения в 2017 году не было никаких ограничений.

В исправительном учреждении сообщили, что не комментируют текущие судебные разбирательства.

Ранее, ученые выяснили, что солнечное затмение может серьезно повлиять на птиц.