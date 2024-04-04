В Южной Корее задержали россиянина за уголовное преступление

Полиция Южной Кореи задержала в городе Ансан гражданина России по подозрению в производстве наркотиков. Об этом сообщило полицейское управление южной части провинции Кёнгидо.
В общей сложности правоохранители 27 марта задержали трех человек, известно о российском гражданстве у одного их них.
При этом СМИ страны называют их «россиянами». Мужчины подозреваются в производстве гашиша в целях последующего сбыта. По данным полиции, задержанные сами употребляли наркотики.
Правоохранители называют этот случай необычным, поскольку он произошел в центре города. Отмечается, что в Южной Корее обычно запрещенные вещества производят в глухой сельской местности или на отдаленных островах. Всех троих задержали в многоквартирном жилом доме.
У подозреваемых изъяли 750 г концентрата марихуаны, 23 г гашиша и 6,5 г мефедрона. По данным газеты Chosun Ilbo, двое задержанных проживали в Южной Корее нелегально.
В этот же день сообщалось, что в Таиланде задержали двух россиян по подозрению в незаконной работе гидами.
Ранее Казахстан передал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина РФ.