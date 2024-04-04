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В Южной Корее задержали россиянина за уголовное преступление

В Южной Корее задержали гражданина РФ по подозрению в производстве наркотиков

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Depositphotos

Полиция Южной Кореи задержала в городе Ансан гражданина России по подозрению в производстве наркотиков. Об этом сообщило полицейское управление южной части провинции Кёнгидо.

В общей сложности правоохранители 27 марта задержали трех человек, известно о российском гражданстве у одного их них.

При этом СМИ страны называют их «россиянами». Мужчины подозреваются в производстве гашиша в целях последующего сбыта. По данным полиции, задержанные сами употребляли наркотики.

Правоохранители называют этот случай необычным, поскольку он произошел в центре города. Отмечается, что в Южной Корее обычно запрещенные вещества производят в глухой сельской местности или на отдаленных островах. Всех троих задержали в многоквартирном жилом доме.

У подозреваемых изъяли 750 г концентрата марихуаны, 23 г гашиша и 6,5 г мефедрона. По данным газеты Chosun Ilbo, двое задержанных проживали в Южной Корее нелегально.

В этот же день сообщалось, что в Таиланде задержали двух россиян по подозрению в незаконной работе гидами.

Ранее Казахстан передал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина РФ.

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