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Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах

В Казахстане разрешили иностранцам получать ИНН в посольствах и консульствах

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Иностранцы смогут оформить индивидуальный идентификационный номер в 96 посольствах и консульствах Казахстана с 13 апреля. Об этом пишет Zakon со ссылкой на приказ МИД, МВД и Минцифры республики.

До 2024 года этот документ можно было получить лично в Центре обслуживания населения Казахстана или через доверенное лицо в посольстве республики в России. В декабре 2023 года был принят закон, исключающий последнюю возможность. Теперь МИД, МВД и Минцифры вернули в действие до 31 декабря 2024 года пилотный проект по оказанию госуслуги через загранучреждения.

Для получения ИИН иностранцу нужно лично предоставить в посольство или консульство Казахстана загранпаспорт и его копию и оформить соответствующее заявление.

В феврале погранслужба ФСБ публиковала статистику, согласно которой по итогам 2023 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 18,6% год к году.

Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — число поездок оттуда выросло на 26,7%, до 2,4 млн. Кроме того, на 52% увеличился турпоток из Узбекистана, а из Таджикистана — на 36%.

Ранее в кабмине пообещали сделать гражданство доступнее для достойных.

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