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В промзоне Уфы произошел пожар

МЧС: в бетонном колодце в промзоне Уфы загорелась нефтяная пленка

Жители города Уфы заметили столб черного дыма в промышленной зоне, после чего обратились в экстренные службы. О ситуации в населенном пункте сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан.

По предварительной информации, в бетонном колодце на улице Путейской загорелась нефтяная пленка. В настоящее время на месте находятся 19 сотрудников оперативных служб и пять единиц техники.

«В бетонном колодце загорелась нефтяная пленка на зеркале в 50 метров. Готовится подача воздушно-механической пены в очаг горения», — говорится в заявлении.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Вечером 3 апреля на территории промышленной зоны в городе Ростов-на-Дону произошел пожар, который сопровождался взрывами. Как рассказали очевидцы, огонь распространился в районе 1-ой Луговой улицы.

Позже в региональном управлении МЧС РФ уточнили, что в населенном пункте загорелся ангар. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, но огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание.

Ранее в Ростовской области загорелся завод полимерных изделий.

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