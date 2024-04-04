Жители новых регионов получили гуманитарную помощь от организации Доктора Лизы

Жители новых регионов России получили первые посылки с гуманитарной помощью от организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщили в Фонде президентских грантов.

В организации отметили, что до января 2025 года команда Доктора Лизы обеспечит самым необходимым 2,5 тыс. нуждающихся, 3 больницы и 5 пунктов временного размещения беженцев.

Заявки от местных жителей и медицинских учреждений принимают кураторы в ЛНР и ДНР.

Гуманитарная помощь предоставляется в рамках проекта «Время помогать соотечественникам», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Подопечные проекта будут получать продукты, канцелярские товары, лекарства и технические средства реабилитации.

Для пунктов временного размещения закупят комплекты постельного белья, средства личной гигиены и другие необходимые товары.

Для больниц приобретут необходимое оборудование и расходные материалы, ориентируясь на составленные врачами списки.

Ранее сообщалось, что за два года «Единая Россия» отправила более 90 тыс. тонн гуманитарных грузов в новые регионы.