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Белгородским школьникам разрешили не сдавать экзамены

Школьникам из приграничья Белгородской области позволили не сдавать экзамены

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Pixabay

Школьникам, обучающимся в приграничных регионах Белгородской области, позволили не сдавать выпускные экзамены. С таким заявлением выступил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Приказ министерства просвещения подписан», — утверждает глава региона.

Согласно его информации, документ сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ, в скором времени ему присвоят номер и приказ вступит в законную силу.

Гладков подчеркнул, что выпускники девятых классов смогут завершить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). А выпускники 11-х классов смогут поступить в вузы по итогам вступительных испытаний или основного государственного экзамена (ЕГЭ), который учащиеся могут сдавать по собственному желанию.

Некоторое время назад Гладков заявлял, что учащихся в школах Белгорода и приграничных ему районах в IV четверти переводят на дистанционный формат обучения.

Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.

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