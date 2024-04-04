Лжегазовщик обворовал российских пенсионеров в трех регионах

Полиция Костромы задержала 42-летнего безработного, который под предлогом плановой проверки от газовой службы, обворовал 95-летнего местного жителя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Обратившийся в правоохранительные органы потерпевший рассказал, что неизвестный, представившись газовщиком, зашел к нему домой, чтобы проверить состояние плиты и котла. Когда «работник» ушел пенсионер обнаружил, что из соседней комнаты пропал сейф с ценными вещами: документами, деньгами, ювелирными украшениями и медалями.

Полиция выяснила, что пока лжегазовщик общался с мужчиной, две сообщницы злоумышленника вынесли сейф весом 30 килограммов.

Подельницами злоумышленника оказались две женщины 1985 и 1989 годов рождения.

Правоохранители установили причастность всех фигурантов уголовного дела по статье «кража» к аналогичным преступлениям в Ивановской и Брянской областях.

Ранее полиция задержала курьеров мошенников, укравших у пожилой пары из Москвы 30 млн рублей.