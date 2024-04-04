Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воронеж отменил салют на 9 Мая

Губернатор Гусев: в Воронеже проведут парад на 9 Мая без салюта

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Власти Воронежской области приняли решение провести в регионе 9 мая парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Он проводился и в предыдущие годы, и в период пандемии. В этом году мы также планируем проводить парад. <...> Салют в Воронеже проводиться не будет, а в районах главы примут решение исходя из оперативной обстановки», — рассказал глава области.

Акцию «Бессмертный полк» в Воронежской области собираются провести в онлайн-формате, используя опыт, приобретенный в годы пандемии. Первомайских мероприятий устраивать не будут.

20 марта глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее стало известно, что в Казахстане отказались от военного парада ко Дню Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами