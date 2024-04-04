Воронеж отменил салют на 9 Мая

Власти Воронежской области приняли решение провести в регионе 9 мая парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Он проводился и в предыдущие годы, и в период пандемии. В этом году мы также планируем проводить парад. <...> Салют в Воронеже проводиться не будет, а в районах главы примут решение исходя из оперативной обстановки», — рассказал глава области.

Акцию «Бессмертный полк» в Воронежской области собираются провести в онлайн-формате, используя опыт, приобретенный в годы пандемии. Первомайских мероприятий устраивать не будут.

20 марта глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее стало известно, что в Казахстане отказались от военного парада ко Дню Победы.