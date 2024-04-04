Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какая обувь лучше всего подходит для долгих прогулок

Инструктор Антонов: для прогулок подойдут кроссовки с индивидуальными стельками

close
100%
Shutterstock

Для длительных прогулок лучше всего подойдут кроссовки, оптимизированные индивидуальными стельками. Об этом в беседе с РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Если к данному вопросу подходить серьезно, желательно провериться на наличие наружной или внутренней пронации стопы, отметил он. В специализированных магазинах, по его словам, помогут подобрать правильную обувь, исходя из конкретного случая.

«Такие меры позволят избежать обострения хронических заболеваний в позвоночнике, в коленных суставах и в тазобедренном регионе. Это один из лучших способов этого избежать», — резюмировал специалист.

До этого эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что цена качественных трекинговых кроссовок начинается от 15 тысяч рублей.

Трекинг — туристическое пешеходное путешествие в местах, где отсутствуют инфраструктура и современные виды транспорта. Основная цель путешествия — активный отдых в сочетании с получением новых впечатлений, преодолением естественных препятствий, осмотром природных и культурных достопримечательностей. Еще одним видом пеших путешествий является хайкинг. Это пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам.

Ранее были названы параметры подбора идеальной обуви для походов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами