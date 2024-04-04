Россиянам рассказали, какая обувь лучше всего подходит для долгих прогулок

Для длительных прогулок лучше всего подойдут кроссовки, оптимизированные индивидуальными стельками. Об этом в беседе с РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Если к данному вопросу подходить серьезно, желательно провериться на наличие наружной или внутренней пронации стопы, отметил он. В специализированных магазинах, по его словам, помогут подобрать правильную обувь, исходя из конкретного случая.

«Такие меры позволят избежать обострения хронических заболеваний в позвоночнике, в коленных суставах и в тазобедренном регионе. Это один из лучших способов этого избежать», — резюмировал специалист.

До этого эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что цена качественных трекинговых кроссовок начинается от 15 тысяч рублей.

Трекинг — туристическое пешеходное путешествие в местах, где отсутствуют инфраструктура и современные виды транспорта. Основная цель путешествия — активный отдых в сочетании с получением новых впечатлений, преодолением естественных препятствий, осмотром природных и культурных достопримечательностей. Еще одним видом пеших путешествий является хайкинг. Это пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам.

Ранее были названы параметры подбора идеальной обуви для походов.