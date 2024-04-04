Дрон ВСУ атаковал грузовик с продуктами в Херсонской области

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Херсонской области, в результате чего серьезно пострадали два мирных жителя. Людей спасти не удалось, написал в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, граждане везли воду и продукты в один из магазинов в селе Бабино. Данный населенный пункт находится на самом берегу реки Днепр и считается «крайней точкой» Верхнерогачикского района.

«Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — подчеркнул Алексеенко.

При этом мужчина, который находился на пассажирском месте, выжил после атаки и самостоятельно выбрался из поврежденного автомобиля. Ему удалось отползти от транспортного средства и наложить жгут на рану на ноге. Однако впоследствии гражданина заметили операторы второго дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который нанес ему финальный удар.

Глава правительства Херсонской области уточнил, что после атаки на место происшествия прибыли жители села Бабино. Они хотели помочь пострадавшим, но сами попали под удар.

«Соболезнуем семьям погибших. Постараемся найти их и помочь», — добавил представитель властей.

Ранее дрон ВСУ атаковал один из крупнейших агропромышленных комплектов в РФ.