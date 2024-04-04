Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина подделал результаты ДНК-теста, чтобы не платить алименты

Mirror: британец подделал результаты теста ДНК, чтобы не выплачивать алименты

close
100%
Depositphotos

В Англии мужчина подделал результаты ДНК-теста, чтобы не платить алименты, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 29-летний мужчина из Ливерпуля по имени Уильям Босварва познакомился в ночном клубе с женщиной, а через некоторое время узнал что она беременна от него. Британец настаивал на том, чтобы его новая знакомая сделала аборт, но та категорически отказалась от этой идеи.

После этого Уильям не стал признавать отцовство, а когда его заставили пройти ДНК-тест, он отправил образцы другого мужчины, чтобы снять с себя все подозрения и не платить алименты. Однако Босварва упорно отрицает этот факт.

Кроме того, мужчина был допрошен полицейскими. Офицеры попросили у него сдать образец слюны для повторного теста, но Уильям не захотел этого делать.

«Мой адвокат объяснил, что проведение еще одного теста ДНК не имеет ничего общего с тем, что рассматривает в этом деле полиция», — объяснил он.

На данный момент судебное разбирательство продолжается. Женщина считает, что именно Уильям является отцом ребенка, и намерена это доказать.

Ранее женщина сдала анализ ДНК и узнала о своем «собачьем» прошлом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами