В Англии мужчина подделал результаты ДНК-теста, чтобы не платить алименты, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 29-летний мужчина из Ливерпуля по имени Уильям Босварва познакомился в ночном клубе с женщиной, а через некоторое время узнал что она беременна от него. Британец настаивал на том, чтобы его новая знакомая сделала аборт, но та категорически отказалась от этой идеи.

После этого Уильям не стал признавать отцовство, а когда его заставили пройти ДНК-тест, он отправил образцы другого мужчины, чтобы снять с себя все подозрения и не платить алименты. Однако Босварва упорно отрицает этот факт.

Кроме того, мужчина был допрошен полицейскими. Офицеры попросили у него сдать образец слюны для повторного теста, но Уильям не захотел этого делать.

«Мой адвокат объяснил, что проведение еще одного теста ДНК не имеет ничего общего с тем, что рассматривает в этом деле полиция», — объяснил он.

На данный момент судебное разбирательство продолжается. Женщина считает, что именно Уильям является отцом ребенка, и намерена это доказать.

Ранее женщина сдала анализ ДНК и узнала о своем «собачьем» прошлом.