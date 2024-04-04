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Россиянам рассказали, как избежать укуса гадюки на даче

«Пятый канал»: при встрече с гадюкой важно не делать резких движений

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Depositphotos

При встрече с гадюкой на даче важно не делать резких движений и дать змее возможность спокойно уползти. Об этом «Пятый канал» узнал у экспертов.

По их словам, змея при встрече с человеком постарается уползти, однако может укусить, есть схватить ее, наступить или загнать в угол. В связи с этим при виде гадюки лучше всего спокойно отойти на безопасное расстояние и при этом не поворачиваться к ней спиной.

Специалисты уточнили, что на дачных и садовых участках гадюки чаще всего обитают в теплых и влажных местах. Это могут быть теплица, компостные ямы, мусорные кучи, в том числе из строительных отходов, заросший кустарник, высокая нескошенная трава и прошлогодний сухостой, а также укрывной материал для садовых растений. Кроме того, их могут привлекать заросли борщевика, лопуха и крапивы.

Ветеринар и герпетолог Ян Ермолов до этого говорил, что при укусе гадюки отсосать яд можно в первые секунды, после чего важно быстро его выплюнуть и прополоскать рот. На место укуса лучше наложить холодный компресс, пострадавшего следует положить так, чтобы голова была набок – в случае рвоты так он не задохнется, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что пенсионер чуть не лишился руки из-за укуса гадюки.

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