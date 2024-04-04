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Москвичам спрогнозировали «спокойную погоду» в ближайшие дни

Синоптик Позднякова: спокойная погода ожидается в Москве в ближайшие дни

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Илья Питалев/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве не ожидается штормовой ветер, как это было 3 апреля. Об этом телеканалу «360» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода будет спокойной, атмосферное давление будет чуть выше нормы или близко к ней», — сообщила метеоролог.

По ее словам, накануне в столице было зафиксировано очень низкое атмосферное давление, оно составляло 730 миллиметров ртутного столба.

«Всего на 10 единиц выше абсолютного минимума для этой даты. Мы попали как раз в зону больших градиентов атмосферного давления», — отметила Позднякова.

4 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате штормового ветра в Москве накануне пострадали 17 человек. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Собянин отметил, что порывы ветра превысили 21 м/c.

Он сообщил, что городские власти предприняли все необходимые меры оповещения. В частности, было принято решение о закрытии крупных городских парков и других открытых общественных мест. Также были размещены сообщения об опасности на экранах города, на табло Центра организации дорожного движения правительства города и в других местах оповещения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье часть металлического забора влетела в человека из-за ветра.

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