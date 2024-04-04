На Алтае глава поселка проплыл по затопленной улице

Глава поселка Солнечное в Алтайском крае Алексей Дуров проплыл по затопленной улице и пожаловался на бездействие со стороны властей района. В свою очередь глава Первомайского района (где находится поселок) Юлия Фролова в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала Дурова за «купание в сточных водах» и отметила, что в сложной ситуации руководители должны предпринять меры для решения проблемы.

«Когда складывается сложная ситуация, руководители органов местного самоуправления всех уровней должны предпринять все возможные меры для ликвидации последствий стихийных бедствий, привлекая все возможные ресурсы, а не тратить время на купание в сточных водах», — сказала она.

Фролова заявила, что в поселке Солнечное ситуация с паводком стабилизировалась, а оставшаяся вода не создаст проблем местным жителям.

«Вода сохранилась только в самых низких точках села и не будет создавать проблем для жизни людей. Благодаря оперативным действиям местных властей, ККУ ГО ЧС и ПБ по Алтайскому краю, МУП «ПКС» и добровольцев уровень воды значительно снизился. Для разрешения ситуации были задействованы 8 человек и 4 мотопомпы, 1 из которых прицепная с повышенной производительностью», — заключила она.

Видеоролик, на котором глава сельского совета поселка Солнечное Алексей Дуров плывет по затопленной улице, был опубликован изданием altapress.ru. На видео мужчина плывет под музыку из фильма «Пираты Карибского моря». В своем видеообращении Дуров рассказал, что власти района привезли технику для откачки воды, но она перекачивает воду по кругу: с улиц она поступает в подвалы, дворы и канализацию местных жителей. Дуров назвал такую работу «абсолютно бестолковой» и пожаловался, что власти района от проблемы открещиваются.

Ранее глава Алтайского края назвал причину необычного паводка в регионе.