На Урале пенсионерку выписали из больницы с пролежнем и температурой

В Екатеринбурге 84-летнюю пациентку, попавшую в больницу с инсультом, выписали из медицинского учреждения с пролежнем и воспалением. Об этом внук пожилой женщины рассказал в беседе с E1.ru.

По словам мужчины, его бабушку доставили в неврологическое отделение больницы 29 февраля с обширным инсультом. Собеседник СМИ утверждает, что его пожилую родственницу выписали с воспалением лица, отеком шеи и уха, не указав это в документах.

«После выписки из 33-й мы нашли у бабушки еще и большую ссадину на ноге. Она сказала мне, что в больнице ее уронили с каталки. И это пожилого пациента, перенесшего инсульт!» — поделился мужчина.

В больнице отрицают обвинения екатеринбуржца.

«С момента госпитализации врачами принимались все необходимые меры для спасения ее жизни. Лечение и реабилитация проводились более 1,5 месяца. За время оказания медицинской помощи пациентка никаких травм не получала, что было подтверждено средствами видеофиксации», — рассказал представитель медицинского учреждения.

После выписки родственницы, по словам мужчины, его бабушку вновь пришлось класть в больницу, на этот раз — в хирургическое отделение.

Ранее российской пенсионерке отказали в госпитализации из-за запаха от нее.