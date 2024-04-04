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Неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленобласти

Из-за подрыва электроподстанции в Ленобласти без света остались 12 тыс. жителей

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в ночь на 3 апреля Красногвардейский район Петербурга обесточило. В то же время в экстренные службы позвонила женщина и объяснила, что перед отключением электричества слышала два сильных взрыва на улице.

Полицейские и сотрудники спецслужб выехали на место происшествия и увидели два поврежденных трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 см. Из-за подрыва без электричества остались около 12 тыс. жителей.

По данным Baza, один из трансформаторов восстановлению не подлежит. Следователи возбудили уголовное дело по статье «диверсия».

До этого в Уфе задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию, рассчитывая получить за это деньги. Один из подростков признался, что первым задание через Telegram поступило ему, при этом координаты «определял заказчик».

Ранее челябинец устроил диверсию на железной дороге и получил срок 12 лет.

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