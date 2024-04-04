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В Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» Андрея Тургенева

Экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева задержали по делу о нелегальной миграции

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Global Look Press

В Москве силовики задержали бывшего руководителя отделения внутренних дел ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. Об этом сообщил информированный источник, пишет Telegram-канал Baza.

По словам собеседника канала, мужчину заподозрили в организации нелегальной миграции.

Согласно информации ресурса, вместе с Тургеневым задержали старшего инспектора отдела по вопросам миграции Вадима Магана.

Как рассказал следователь, обвиняемые на протяжении долгого времени получали деньги за фальшивую постановку на учет граждан других стран. Так, они незаконно оформили свыше 1 тыс. иностранных граждан.

«Возбуждены дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) и «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ)», — заключается в публикации.

Перед этим суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданина одной из стран СНГ, который обманывал мигрантов с Ближнего Востока, обещая им беспрепятственный въезд в страны Евросоюза.

В Подмосковье медиков подозревают в организации нелегального канала миграции.

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