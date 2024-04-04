Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Лавров: причастность Украины к теракту в «Крокусе» всем очевидна

Причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не обошлось без украинского следа.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия по итогам расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сделает политические выводы на основе установленных фактов. Она подчеркнула, что необходимо «выверенно идти путем установления истины» и на основе фактов делать соответствующие выводы.

«Помимо, естественно, тех выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов, судебной власти и так далее. Политические выводы тоже должны быть сделаны», — сказала дипломат.

До этого она заявляла, что РФ проводит расследование теракта в «Крокус Сити Холле» настолько выверенно и тщательно, что у его организаторов не будет повода зацепиться за какие-либо неточности.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами