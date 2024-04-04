Лавров заявил об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Причастность Украины к множеству терактов на территории России ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не обошлось без украинского следа.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия по итогам расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сделает политические выводы на основе установленных фактов. Она подчеркнула, что необходимо «выверенно идти путем установления истины» и на основе фактов делать соответствующие выводы.

«Помимо, естественно, тех выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов, судебной власти и так далее. Политические выводы тоже должны быть сделаны», — сказала дипломат.

До этого она заявляла, что РФ проводит расследование теракта в «Крокус Сити Холле» настолько выверенно и тщательно, что у его организаторов не будет повода зацепиться за какие-либо неточности.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.