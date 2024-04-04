Экс-советника офиса Зеленского арестовали по делу о хищении

Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего советника офиса президента Украины, сотрудника СБУ Артема Шило, назначив залог в размере 30 млн гривен (более 70 млн рублей). Об этом сообщило украинские издание «Страна.ua».

Шило подозревают в организации деятельности преступной группировки, которая, по версии следствия, завладела 94,8 млн гривен (более 220 млн рублей) при закупке трансформаторов для «Украинской железной дороги» во время военного положения.

Изначально фамилию Шило официально не раскрывали в ходе следствия, однако его называл депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

21 марта бывшего высокопоставленного чиновника вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по делу о коррупции. Согласно информации государственного бюро расследований (ГБР), сотрудники ГБР в кооперации с офисом генерального прокурора Украины произвели задержание за нелегальное обогащение бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики украинской армии.

Ранее на Украине создали новый департамент после обвинений в коррупции.