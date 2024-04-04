В Госдуме появилась рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами

Рабочую группу по вопросу обеспеченности медкадрами создали в Государственной думе по поручению ее председателя Вячеслава Володина. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Как раз по поручению Вячеслава Викторовича в Госдуме создана рабочая группа по вопросу обеспечения кадрами», — сказал он.

Накануне Вячеслав Володин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину создать специальную рабочую группу для решения вопроса дефицита врачей и медицинского персонала.

До этого Володин отчитал покинувших зал во время отчета правительства и сказал, что ушедшие могут не переизбираться. По его словам, в начале выступления премьер-министра Мишустина было 430 депутатов, но спустя три часа кто-то «отошел передохнуть». В ходе отчета правительства спикер Государственной думы обратился к ушедшим, призвав их задуматься о самореализации в политике.

Ранее Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.