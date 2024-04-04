В двух регионах Украины повреждено оборудование энергообъектов

В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Украины.

Согласно сообщению ведомства, ночью на энергообъекте в Харьковской области «произошло возгорание, которое было ликвидировано силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям».

В Днепропетровской области также произошел пожар и было повреждено оборудование «одной из солнечных электростанций».

В ночь на 4 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. До этого в Харьковской и Сумской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее британский аналитик отметил стремительное продвижение России на Украине.