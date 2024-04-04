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Полиция задержала курьеров мошенников, укравших у пожилой пары из Москвы 30 млн рублей

В Пулково задержали курьеров мошенников, укравших у пожилых супругов 30 млн руб.

В аэропорту Санкт-Петербурга полиция задержала двух мужчин 19 и 20 лет, которых подозревают в хищении более 30 млн рублей у пожилой семейной пары из Москвы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мошенники действовали по стандартной схеме: один из них связался с 73-летним москвичом по телефону и от лица сотрудника правоохранительных органов попросил перевести деньги на «безопасные счета». По указанию злоумышленника пенсионер сначала установил на смартфон мобильное приложение, а затем отправил преступникам средства со своей карты, а затем с карты супруги.

После этого мошенники не остановились и попросили передать собеседника его сбережения, которые тот хранит в иностранной валюте дома. За деньгами приехали курьеры, которые в качестве вознаграждения за выполненную работу получили от кураторов по 300 тыс. рублей.

На полученные деньги молодые люди купили себе брендовую одежду и отправились отдыхать в Санкт-Петербург, где были задержаны сотрудниками полиции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее в Красноярском крае задержали девятиклассника, который подрабатывал курьером мошенников.

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