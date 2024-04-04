Бизнесмен, оформлявший мигрантам фиктивное отцовство, задержан в Тамбовской области

В Тамбовской области полиция завершила расследование дел, возбужденных по статьям «организация незаконной миграции», «организация преступного сообщества». Об этом сообщает «МВД Медиа».

На скамье подсудимых окажется гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который организовал криминальный бизнес по легализации мигрантов, и его шестеро подельников.

Мужчина с сообщниками организовал незаконную деятельность по оформлению приезжим фиктивного отцовства. Злоумышленники находили россиянок с детьми, у последних в свидетельствах о рождении отсутствовали сведения об отцах. За вознаграждение женщинам предлагали вписать в графу «отец» незнакомцев. После этого мигранты могли претендовать на получение вида на жительства в упрощенном порядке.

Подобным образом «бизнесмен» легализовал 45 иностранных граждан, прибывших в Брянскую, Калужскую, Рязанскую и Тамбовскую области.

По данным правоохранителей, в преступной схеме были задействованы около 30 человек, незаконный доход превысил 3,6 миллиона рублей.

Ранее ОПГ в Челябинской области незаконно легализовала более тысячи мигрантов.