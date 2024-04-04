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Россияне ответили, сталкивались ли они с профессиональным выгоранием

РШУ: 83% россиян сталкивались с профессиональным выгоранием

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Shutterstock

Большинство (83%) россиян сталкивались с профессиональным выгоранием, 45% из них находятся в этом состоянии прямо сейчас. Это показало исследование Русской Школы Управления, с результатами которого ознакомился RT. В опросе приняли участие более 1,1 тыс. представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.

«Основные проявления, с которыми они сталкиваются, — постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, 79% работодателей замечают проблемы с выгоранием ключевых сотрудников в своих компаниях. При этом бороться с этим в 2024 году планируют только 26% участников опроса. Еще 30% не собираются предпринимать каких-либо действий, 44% — пока не определились.

К инструментам для решения проблемы с выгоранием респонденты отнесли выявление и решение конфликтных ситуаций (такой ответ дали 34% опрошенных), развитие корпоративной культуры компании (33%), автоматизация рутинного труда (30%), ротация работников внутри компании (26%).

Исследование Группы Ренессанс страхование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне в значительной степени недооценивают риски депрессии и эмоционального выгорания.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с переутомлением и эмоциональным выгоранием.

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