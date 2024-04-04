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Стало известно, сколько россиян считают себя жаворонками

Rambler&Co: 42% россиян считают себя жаворонками

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Большинство (42%) россиян относят себя к утреннему хронотипу и считают себя жаворонками, то есть предпочитают рано засыпать и рано просыпаться. Это показало исследование Rambler&Co, с которым ознакомился RT. В нем приняли участие более 18 тыс. человек.

На втором месте оказались совы, которые предпочитают поздно ложиться спать и рано просыпаться, такой ответ дал 31% респондентов. Еще 27% относят себя к голубям, у которых есть способность адаптироваться к различным режимам сна и бодрствования.

«Более трети респондентов (36%) отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причем в сторону более раннего подъема. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — говорится в исследовании.

Опрос также показал, что 58% опрошенных отнесли к факторам, которые повлияли на их режим сна и бодрствования, социальные обстоятельства — график работы, образ жизни и питание.

Исследование, опубликованное в International Journal of Human Factors and Ergonomics (IJHFE), до этого показало, что любители ранних пробуждений из-за послеобеденной усталости хуже справляются с вождением машины во второй половине дня.

Ранее психолог назвала мифом разделение людей на сов и жаворонков.

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