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В Китае произошло мощное землетрясение

В провинции Цинхай на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Depositphotos

В провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Толчок зафиксировали в 8:39 по местному времени (3:39 мск) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Утром 3 апреля более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 было зафиксировано у восточного побережья Тайваня.

Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года.

Власти Тайваня заявили, что не видят необходимости в помощи от КНР. Тем не менее Тайвань поблагодарил материковый Китай за предложение оказать помощь.

Отмечалось, что число жертв землетрясения на Тайване продолжает расти.

Ранее сообщалось, что землетрясение на Тайване нарушило производство чипов для Apple.

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