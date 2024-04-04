После вступления в силу «Закона о разжигании ненависти» в полиции Шотландии царит хаос

После вступления в силу нового спорного закона о преступлениях на почве ненависти в полицию Шотландии поступают тысячи заявлений, многие из которых абсурдны и требуют пустой траты времени. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В публикации говорится, что министру юстиции Шотландии Шивиан Браун пришлось признать, что новый закон привел к поступлению в полицию огромного числа жалоб, на обработку которых приходится тратить много времени и сил. Это приводит к настоящему хаосу в работе.

Одна из жалоб была подана якобы от имени самого министра.

Причиной такой реакции Браун считает «дезинформацию и истерию», возникшие вокруг нового закона. По ее мнению, большая часть «фальшивых и возмутительных жалоб» подаются в полицию злонамеренными представителями общественности, пытающимися проделать дыры в эффективности закона.

1 апреля в Шотландии вступил в силу новый «Закон о разжигании ненависти». Он предусматривает ответственность за разжигание ненависти на основе возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, трансгендерности другого человека.

Например, следуя букве закона, трансгендеров, сменивших мужской пол на женский, нельзя называть мужчинами или бывшими мужчинами.

Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до семи лет.

Закон публично раскритиковала всемирно известная писательница Джоан Роулинг (автор книг о Гарри Поттере). К своей публикации Роулинг приложила хештег: «Арестуйте меня».

Ранее стало известно, что первый трансгендерный телеведущий Британии уже подал на Роулинг заявление в полицию.