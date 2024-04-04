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Киев собирается переименовать Северодонецк и Первомайск

На Украине собираются переименовать подконтрольные РФ Северодонецк и Первомайск

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Верховная рада предложила изменить названия двух городов, находящихся под контролем Российской Федерации в Луганской народной республики (ЛНР), на новые: Северодонецк станет Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском. Эту информацию сообщил заместитель председателя парламентского комитета по местному самоуправлению Роман Лозинский в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также были утверждены следующие изменения: Красноград (Харьковская область) стал Берестином, Первомайск (Днепропетровская область) — Шахтерским, Первомайский (Харьковская область) - Златополем, Дружба (Сумская область) — Журавским.

Для введения этих изменений необходимо получить поддержку не менее 226 депутатов в парламенте.

До этого Ирина Геращенко сообщила о предложении Рады изменить названия двух городов, названных в честь Николая Ватутина, советского генерала, командовавшего 1-м Украинским фронтом во время освобождения Киева от фашистских захватчиков. Так, село Ватутино в Харьковской области может стать Залужным, а город Ватутино в Черкасской области — Богачевом.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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