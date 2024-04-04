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В Петербурге арестован мужчина, который обманывал пытавшихся попасть в Европу иностранцев

В Петербурге арестовали подозреваемого в организации канала нелегальной миграции

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданина одной из стран СНГ, который обманывал мигрантов с Ближнего Востока, обещая им беспрепятственный въезд в страны Евросоюза. Об этом сообщает издание 47news.

На днях в Подмосковье был задержан 34-летний иностранец, подозреваемый в посредничестве незаконной миграции. По версии следствия, он предлагал желающим попасть в Европу переправиться туда через границу в Ленинградской области и Карелии. За оказание услуги нелегалы платили от 6 до 10 тысяч долларов, однако всякий раз российские пограничники ловили людей, прибывающих в страну через Стамбул и попытавшихся перейти границу в обход погранпунктов.

Организатором преступной схемы оказался житель Стамбула по имени Мустафа. Деньги, которые иностранцы платили за переход российской границы с Евросоюзом, приходили на счета подконтрольных ему фирм-однодневок. Одним из посредников, помогавших Мустафе с трансфером до погранзоны прилетевших в Москву беженцев, оказался мужчина по фамилии Хамраев. Сегодня его доставили в Петербург и заключили под стражу.

К настоящему времени установлена причастность Хамраева к как минимум трем попыткам нелегального пересечения государственной границы в Кингисеппском и Выборгском районах Ленинградской области. Все они произошли в феврале, тогда пограничники задержали 11 иностранцев, попавших в Россию по этому каналу миграции.

Ранее в Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию, который действовал при поддержке чиновников.

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