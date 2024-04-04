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Чиновник из Германии терроризировал детей украинских беженцев, угрожая им депортацией

В Германии чиновник угрожал детям украинских беженцев депортацией и насиловал их

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Depositphotos

Чиновник из Германии жестоко обращался с детьми-беженцами с Украины и насиловал их, угрожая депортацией. Об этом пишет Bild.

После начала военных действий на территории Украины 42-летний государственный служащий по собственной инициативе помог украинской семье бежать из страны и обосноваться в Германии.

Однако после того, как мальчики в возрасте 9 и 11 лет оказались у него под присмотром, он стал жестоко и грубо обращаться с ними, а также угрожать их семье депортацией. Согласно материалам уголовного дела, он надругался над несовершеннолетними с марта 2022 года по апрель 2023-го. Прошлой весной он попросил братьев сделать ему массаж, но те отказались. После этого мужчина стал отправлять жертвам многочисленные письма с угрозами.

«Ты здесь больше не нужен. У меня есть власть, чтобы депортировать тебя и твою семью», — писал он 11-летнему мальчику.

Обвиняемый признал себя виновным, тем самым избавив жертв от необходимости давать показания в суде. В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми и изготовление детской порнографии.

Ранее в ФРГ призвали лишить пособий украинских беженцев.

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