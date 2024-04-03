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В Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию

Следственный комитет перекрыл канал нелегальной миграции в Москву

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию, который действовал при помощи чиновников. Об этом сообщает Telegram-канал столичного главного управления Следственного комитета России.

«Зюзинским межрайонным следственным отделом <…> расследуется уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 293 (халатность)», — заявили в СК.

Следователи установили, что с 2022 по 2023 год группа злоумышленников при помощи связей с чиновниками установила канал нелегальной миграции. За деньги группа из четырех человек продавала поддельные миграционные карты, бланки уведомлений и другие документы, позволявшие нелегальным мигрантам оставаться в России. У злоумышленников были изъяты печати, бланки и документы иностранных государств.

До этого председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что власти России будут упрощать получение российского гражданства тем людям, кто этого достоин.

Ранее пленные военнослужащие украинской армии попросили российский паспорт.

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